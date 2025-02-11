Ефимов: образовательный комплекс со спортядром построят в Москворечье-Сабурове

Комитет по архитектуре и градостроительству столицы (Москомархитектура) внес корректировки в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) участка для строительства большого образовательного комплекса со спортивным ядром, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Данный объект построят в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Комплекс возведут на участках по следующим адресам: 1-й Котляковский переулок, вл. 6; 2-й Котляковский переулок, з/у 1/10, вл. 1, с. 31, 37; ул. Котляковская, вл. 7, с. 2-9, 13, 14.

«Образовательный комплекс на 3 тыс. учащихся со спортивным ядром появится на юге столицы. В состав комплекса войдет школа на 2,5 тыс. мест и детский сад на 500 воспитанников. Для строительства этих объектов внесены изменения в ПЗЗ для территориальной зоны площадью 4,7 га. Рядом с комплексом на участке площадью около 1,2 га создадут спортивное ядро. После завершения строительства объекты передадут городу», — уточнил вице-мэр.

Правила землепользования и застройки представляют собой свод норм и требований, регулирующих использование земельных участков и порядок строительства на них. Они устанавливают допустимые виды деятельности на конкретных территориях, а также предъявляют требования к проектированию и возведению зданий.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская рассказала более подробно о том, какие изменения планируются.

«Объекты появятся на земельных участках, в том числе инвесторских, общей площадью почти 6 га. Образовательный комплекс станет одним из самых больших в районе Москворечье-Сабурово, который активно развивается. Предусмотренное спортивное ядро не только обеспечит физическую активность учащихся, но и позволит проводить крупные спортивные и оздоровительные мероприятия», — объяснила она.

Также, по словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, образовательный комплекс сможет принять 3 тыс. детей.

«Для возведения образовательного комплекса площадью более 40 тыс. кв. м, рассчитанного на 3 тыс. учеников и воспитанников, а также спортивного ядра город предоставит инвестору земельные участки в рамках МаИП. В состав комплекса войдет многофункциональный стадион с площадками для игры в футбол, волейбол и теннис. Вокруг него проложат беговую дорожку, а также оборудуют две зоны для занятий воркаутом и яму для прыжков в длину», — уточнил Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что с 2022 года город предоставил предпринимателям почти 700 га земли без проведения торгов. Они нацелены на реализацию МаИП.