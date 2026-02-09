Ефимов: новый медицинский центр появится в Даниловском районе

В столичном районе Даниловский появится многофункциональный медицинский центр, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Для реализации инвесторского проекта внесены изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в отношении участка площадью 0,7 га по адресу: ул. Большая Тульская, вл. 10, с. 38.

«На юге Москвы выделен земельный участок площадью 0,7 га для возведения современного и многопрофильного лечебно-диагностического центра: здесь расположатся терапевтические отделения и кабинеты для проведения приемов узкопрофильных специалистов. Общая площадь здания составит две тысячи квадратных метров. Проектирование и строительство центра будет осуществляться за счет средств инвестора», — прокомментировал вице-мэр.

Город уделяет особое внимание сбалансированной застройке: рядом с жилыми кварталами создается социальная инфраструктура.

«Частный центр на Большой Тульской расположится около жилых кварталов, что позволит получать медицинские услуги в непосредственной близости от дома. Кроме того, в пешей доступности от объекта находится станция „Тульская“ Серпуховско-Тимирязевской линии метро», — поделился министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.