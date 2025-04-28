Ефимов: начат осмотр квартир в доме по реновации на Бескудниковском бульваре

Москвичи начали знакомиться с новыми квартирами, предложенными в рамках программы реновации в доме по адресу: Дмитровское шоссе, д. 99, к. 2. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Около 200 жителей дома 99, к. 2, на Дмитровском шоссе приступили к осмотру квартир в начале апреля. Большинству из них было предложено равнозначное жилье в доме 50/1 на Бескудниковском бульваре, нескольким семьям подобрали подходящие варианты в жилом комплексе на Коровинском шоссе, который передали под заселение в декабре 2024 года. Всего на севере столицы в Бескудниковском районе в новостройки планируется переселить около 11,2 тыс. горожан из 37 домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что две трети из них уже получили ключи от новых комфортабельных квартир.

Новый дом расположен всего в пяти минутах ходьбы от прежнего, что облегчит жителям адаптацию. Рядом находятся станции метро «Яхромская» и «Селигерская», что делает район удобным для проживания.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в доме 50/1 на Бескудниковском бульваре работает Центр информирования по переселению, где жители могут бесплатно проконсультироваться по вопросам переезда и оформления документов в будние дни.

«Москвичи, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, также могут воспользоваться суперсервисом „Переезд по программе реновации“ и решить многие вопросы онлайн, например направить сотрудникам Департамента документы, необходимые для подготовки проекта договора, а когда он будет готов, дистанционно выбрать день и время подписания», — сказал Гаман.

Территория вокруг новостройки благоустроена: здесь есть детские и спортивные площадки, зоны отдыха, а также установлены камеры видеонаблюдения и уличное освещение для безопасности жителей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что ЖК включает четыре секции с 186 квартирами общей площадью более 10 тыс. кв. м. В подъездах установлены семь лифтов, предусмотрены помещения для консьержей и хранения колясок и велосипедов. Чтобы сделать переезд удобнее, город предоставляет бесплатные услуги грузчиков и транспорта.

«Оставить заявку на перевозку вещей из старой квартиры в новую можно как на портале mos.ru, так и в центре информирования по переселению», — пояснил Овчинский.

Как сообщили в столичном департаменте информационных технологий, разобраться в нюансах переезда поможет подробная инструкция в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на mos.ru. В ней содержится информация о порядке переезда, необходимых документах и полезных сервисах. Если указать параметры переезда, система сформирует персонализированную инструкцию под конкретную ситуацию.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал про переселение по реновации в Тимирязевском районе.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Ранее мэр столицы Сергей Собянин поручал удвоить темпы реализации программы.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы строительства жилой недвижимости соответствую инициативам и целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».