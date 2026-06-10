Ефимов: началось строительство бизнес-центра имени И. Д. Кобзона

В центре Москвы в Басманном районе строится многофункциональный комплекс имени И. Д. Кобзона, сказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект возводят по адресу: ул. Бауманская, д. 11. На сегодняшний день на площадке уже подошел к концу подготовительный этап по разработке котлована и строительству подземной части делового пространства.

«Новый многофункциональный центр возводят на Бауманской улице в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро Арбатско-Покровской линии и рядом с ТТК. Общая наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит почти 60 тыс. кв. м. В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тыс. кв. м. Строительство бизнес-центра имени И. Д. Кобзона планируют завершить в 2028 году. С его открытием в Басманном районе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», — передает слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

После окончания работ 1-й и 2-й очередей многофункциональный комплекс имени И. Д. Кобзона станет значимой частью деловой и культурной инфраструктуры столицы.

В департаменте градостроительной политики уточнили, что на данный момент на площадке завершилось шпунтовое ограждение котлована, устройство форшахты и стен в грунте. Согласно концепции проекта два первых этажа Г-образного здания отведут под коммерческие помещения для кафе, ресторанов и магазинов. Офисы класса А займут основной объем бизнес-центра — всего свыше 13,4 тысячи квадратных метров. На крыше здания создадут пространство для отдыха со скамьями, амфитеатром, смотровой площадкой и арт-объектом «Поющее дерево». Эксплуатируемую кровлю украсит разнообразное озеленение, а для защиты от солнца установят перголу.

Характерной чертой архитектуры делового центра имени И. Д. Кобзона станут скругленные внешние грани и волнообразное остекление фасада, отсылающее к мягким складкам сценического занавеса.

Пространство, которое девелопер реализует совместно с фондом «Кобзон», сможет подойти под различные форматы культурных мероприятий. Здесь планируется проведение концертов и фестивалей, театральных постановок, выставок, лекций и конференций.