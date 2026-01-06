Ефимов: на станции «Бульвар Генерала Карбышева» уложат 600 км инженерных сетей

Продолжается возведение станции «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии подземки. В настоящее время рабочие монтируют инженерные коммуникации, общая длина которых достигает 603 км, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Строители продолжают устанавливать на станции „Бульвар Генерала Карбышева“ инженерные системы. К ним относятся электроснабжение, освещение, вентиляция, дымоудаление, водоснабжение, канализация, а также автоматика для управления движением поездов, сигнализацией, оповещением и пожаротушением. Общая протяженность используемых на станции и в тупиках за ней трубопроводов, воздуховодов и кабельно-проводниковой продукции составит 620 км», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что здесь планируется смонтировать почти 3 тыс. единиц основного и более 12 тыс. единиц вспомогательного оборудования. Монтируемые инженерные сети создадут условия для безопасной и удобной работы метрополитена как для пассажиров, так и для сотрудников.

«В настоящий момент работы по монтажу трубопроводов и воздуховодов выполнены на 25%. Непосредственно на станции установлено 19 единиц основного оборудования и 873 — прочего», — пояснил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Максим Гаман.

Станция «Бульвар Генерала Карбышева» Рублево-Архангельской линии улучшит транспортную доступность для жителей района Хорошево-Мневники, снизит нагрузку на Таганско-Краснопресненскую линию, а также уменьшит загруженность на Звенигородском и Новорижском шоссе. Сооружение является станцией мелкого заложения и возводится параллельно улице Маршала Тухачевского в месте ее пересечения с бульваром Генерала Карбышева. Выход для пассажиров будет обеспечен через два подземных вестибюля.

Художественное оформление платформы будет посвящено инженерным войскам. В колористике дизайна преобладают светло-серые и белые оттенки, а название станции выделят крупными буквами на контрастном фоне. На колоннах появятся декоративные барельефы.

Рублево-Архангельская линия соединит активно застраивающуюся зону в Рублево-Архангельском с деловым комплексом «Москва-Сити». Длина новой ветки превысит 27 км. На ней разместятся 12 станций с возможностью пересадки на Московское центральное кольцо, Солнцевскую, Филевскую, Арбатско-Покровскую и Большую кольцевую линии метрополитена. Сергей Собянин дал поручение ускорить строительные работы на Бирюлевской и Рублево-Архангельской линиях.

«Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и подрядчиком при строительстве новых станций и линий московского метро. При участии холдинга с 2011 года было построено и реконструировано 84 станции подземки, более 180 км путей и 14 электродепо.

