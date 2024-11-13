Ефимов: кварталы на месте бывшей промзоны Воронцово обеспечат социнфраструктурой

Воронцово обеспечат социнфраструктурой Новые жилые кварталы, которые построят в промышленной зоне «Воронцово», обеспечат деловой и социальной инфраструктурой. Там планируют построить порядка 200 тыс. кв. м нежилой недвижимости. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В рамках редевелопмента промзоны «Воронцово» строят жилые дома и объекты социальной, деловой, коммерческой инфраструктуры. Для жителей новых кварталов формируется комфортная городская среда с рабочими местами рядом с домом. Так, здесь появятся образовательные учреждения общей площадью более 28 тыс. кв. м примерно на 1300 мест для школьников и дошкольников. Также строится бизнес-кластер площадью почти 170 тыс. кв. м», – сказал Ефимов.

Он добавил, что деловой центр на улице Обручева уже ввели в эксплуатацию, а вблизи него строят вторую очередь бизнес-центра, которую завершат в 2026 году.

Расположенная в центральной части ЮЗАО производственная зона «Воронцово» располагается на территории 3 районов столицы — Коньково, Черемушки и Обручевский. В общей сложности планируется реорганизовать свыше 100 га. Сейчас идет активный редевелопмент пространства между улицами Миклухо-Маклая и Наметкина.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в конце 2026 года в рамках создания бизнес-кластера на месте бывшей промышленной зоны «Воронцово» запланировано возведение делового центра на улице Академика Семенихина.

«Первые пять этажей будут заняты городской и коммерческой инфраструктурой, офисы расположатся с 6 по 23 этаж. Общая площадь здания превысит 42 тыс. кв. м. Еще один объект планируется возвести по адресу: Старокалужское шоссе, д. 64», – отметил Овчинский. Он добавил, что возникнет деловой квартал суммарной площадью порядка 100 тыс. кв. м.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин рассказывал, что редевелопмент части промышленной зоны «Воронцово» планируют завершить в 2030 году.