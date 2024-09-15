Ефимов: инвесторы реорганизуют 2 участка в районе Ивановское

На аукцион выставят право на реорганизацию неэффективно используемых на востоке Москвы площадок. Об этом сообщил замммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В столице принято решение о комплексном развитии двух участков общей площадью 2,4 га в районе Ивановское. В ближайшее время право на их редевелопмент выставят на аукцион. По проекту здесь запланировано строительство около 45 тыс. кв. м различной недвижимости. Инвестиции в проект оцениваются в 7,9 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект — примерно в 197 миллионов рублей», — сказал Ефимов.

Он уточнил, что благодаря реализации проектов в городе появится более 450 новых рабочих мест.

Площадки располагаются неподалеку от шоссе Энтузиастов и МКАД на востоке Москвы по адресу: улица Прокатная, вл. 4. Рядом находится станция метро «Новогиреево». На данный момент на территории размещаются устаревшие объекты.

По словам министра правительства столицы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, на участках возведут современное жилье суммарной площадью больше 34 тыс. кв. м. Также построят 10,6 тыс. кв. м общественно-деловой недвижимости.

«Здесь появится здание физкультурно-оздоровительного комплекса, многофункциональный центр и другие объекты. Площадки благоустроят и проложат здесь дороги», — уточнил Гаман.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин принял (https://www.mos.ru/mayor/themes/4299/11734050/) решение комплексно развивать два участка на востоке Москвы.

По программе КРТ в городе создают многофункциональные кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промышленных зон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в столице 236 проектов комплексного развития территорий суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Проекты прорабатывают по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.