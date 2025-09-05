Ефимов: еще 3 корпуса построили в Троицком административном округе в рамках КРТ

В рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) около деревни Яковлево в Троицком административном округе возвели еще 3 здания, входящие в состав жилого квартала. Об этом сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

«Территория вблизи деревни Яковлево — одна из шести площадок КРТ, где ведутся активные строительные работы. На участке площадью 11,66 га формируется экспериментальный жилой микрорайон. Помимо новостроек, возводимых по крупногабаритной модульной технологии, проектом предусмотрено создание необходимой инфраструктуры, в том числе социальной. Всего в рамках первой очереди строительства на участке появится 12 жилых домов», — отметил Ефимов.

Он уточнил, что из них 5 домов суммарной площадью 17 тыс. кв. м возвели несколько месяцев назад, а еще 3 дома общей площадью более 12 тыс. кв. м достроили текущим летом.

Проект КРТ инициирован правообладателем — компанией «МонАрх» — на территории городского округа Троицк. Соглашение о комплексном развитии данной территории было подписано в 2023 году. Этот проект является примером создания жилого микрорайона с использованием передовой модульной технологии. Крупногабаритные модули производятся в заводских условиях, что обеспечивает строгий контроль качества на всех этапах и сводит к нулю ошибки, возможные при традиционном строительстве. На строительную площадку модули доставляются в уже готовом виде.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента градостроительной политики столицы Владислава Овчинского, в строящемся микрорайоне у деревни Яковлево появились 3 новых современных жилых корпуса. Самый крупный из них имеет общую площадь 8,48 тыс. кв. м, а 2 других — по более чем 4 тыс. кв. м.

«К заселению в них подготовлено в общей сложности 168 квартир: 114 — в одном корпусе и по 27 — в двух других. Планируется, что рядом с новыми жилыми корпусами девелопер построит и передаст городу образовательный комплекс для 150 учеников и 100 воспитанников, а также помещения для молочной кухни», — рассказал Овчинский.

Новые корпуса расположены по адресу: Лесная улица, д. 111, к. 5, 6 и 7.

Возведение объектов с жилой площадью почти 7,9 тыс. кв. м велось под постоянным надзором Мосгосстройнадзора. На протяжении всех этапов инспекторы проводили выездные мероприятия, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ и применяемых материалов. По итогам комплексной проверки Комитет выдал заключение о соответствии зданий проектной документации.

Программа комплексного развития территорий (КРТ) направлена на формирование привлекательных городских пространств на местах бывших промзон, неэффективно используемых и пустующих землях, которые гармонично встраиваются в городскую среду. В настоящее время в Москве на различных стадиях планирования и реализации находится 336 проектов КРТ общей площадью более 4,2 тыс. га. Реализация программы осуществляется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.