Ефимов: детский сад на 200 мест построят в районе Щербинка

В столичном районе Щербинка в ТиНАО продолжается строительство детского сада на 200 мест, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Строительство ведется в рамках развития социальной инфраструктуры жилого комплекса «Подольские Кварталы». На данный момент уже выполнены работы нулевого цикла, а на завершающем этапе ведется устройство монолитного каркаса здания. Также строители уже начали кладку внешних стен и ведут монтаж внешних инженерных сетей.

«Общая площадь трехэтажного здания составит 3,8 тысячи квадратных метров. Детский сад рассчитан на дневное пребывание восьми групп. Объект планируется построить в следующем году. Его передадут в городскую систему образования», — уточнил заммэра.

На первом этаже объекта будут находиться групповые ячейки для младших воспитанников. Тут обустроят медблок, пищеблок полного технологического цикла и музыкальный зал. На втором зале помимо групповых ячеек будет находиться физкультурный зал. Для старших дошкольников блоки разместят на третьем этаже.

Главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Сергей Кузнецов подчеркнул, что архитектурный облик детсада был разработан с учетом окружающей застройки.

«Для фасадов выбрали оттенки, перекликающиеся с колористическим решением фасадов жилых домов проекта. На фоне светлой фактурной штукатурки будут выделяться акценты в виде прямоугольных вставок. Их выполнят из керамической и керамогранитной плитки терракотового и бежевого оттенков», — поделился Кузнецов.

На территории посадят деревья, кустарники и цветники. Для активных игр на территории расположат 8 детских площадок и 2 спортивные площадки.

Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что разрешение на строительство детского сада было выдано в январе текущего года, после чего инспекторы комитета составили программу проверок.

«Реализация проекта подразумевает создание современного ЖК с объектами социальной, торговой и инженерной инфраструктуры», — заключил руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.