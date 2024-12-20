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Ефимов: деловое пространство создадут в Войковском районе по программе КРТ

На севере Москвы в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент участка площадью 1,45 га. Проект решения разместили на портале правительства столицы , сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Современное деловое пространство планируется создать в рамках проекта КРТ на участке, расположенном вблизи Ленинградского шоссе. Вложения оцениваются в 13,27 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 730 млн рублей», — отметил Ефимов.

Он добавил, что благодаря этому в Войковском районе столицы появится более 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Площадка располагается на улице Космонавта Волкова близи станций «Войковская» Замоскворецкой линии Мосметро и «Стрешнево» МЦД-2. На данный момент на участке располагаются устаревшие объекты.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, согласно проекту, на данном участке построят бизнес-центр с наземным паркингом.

«Внутри разместят торговые павильоны, отделения банков, офисы, фитнес-центры и другие объекты. Общая площадь недвижимости составит 68 тыс. кв. м», — пояснил Гаман.

Он добавил, что участок будет благоустроен, а также на нем появятся новые дороги.

По программе КРТ в Москве создают многофункциональные городские кварталы, в которых вместо неэффективно используемых участков и бывших промзон проектируют комфортное жилье, дороги и всю необходимую инфраструктуру. На данный момент в городе 236 проектов комплексного развития территории суммарной площадью свыше 3,1 тыс. га находятся на разных стадиях реализации. Работу ведут в соответствии с поручением (https://www.mos.ru/mayor/themes/10079050/) мэра столицы Сергея Собянина.