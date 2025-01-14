Ефимов: более 25 ППТ улично-дорожной сети Москвы планируют утвердить в 2025 г

Свыше 25 проектов планировки территории (ППТ) улично-дорожной сети города планирует утвердить Москомархитектура в текущем году, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Проектирование улично-дорожной сети — основа создания гармоничного пространства. В нем весь транспорт обладает собственным местом, а жители имеют возможность удобно перемещаться по мегаполису.

«Город стремится поддерживать высокий темп разработки и утверждения проектов планировки территорий улично-дорожной сети, поскольку активное развитие Москвы требует качественного обустройства дорог и прилегающих к ним зон. В планах на 2025 год — утвердить свыше 25 постановлений правительства Москвы, касающихся проектов планировки участков улично-дорожной сети», — добавил вице-мэр.

Помимо этого, по словам председателя комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлианы Княжевской, в 2024 году ведомство одобрило проекты планировки территорий, которые очень значимы для жизни в столице.

«Среди них — улица Малыгина на участке от Тайнинской до Челюскинской улицы, отрезок Широкой улицы от Осташковской до Тайнинской улицы, а также участок между улицами Руставели и Фонвизина», — уточнила она.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявлял о разработке проектов планировки территорий еще двух дорог, которые расположены в ТиНАО.