Ефимов: более 20 объектов образования построили на юге столицы за 5 лет

С 2020 года в ЮАО возвели свыше 105 тыс. кв. м объектов образования, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, в прошлом году столица возвела школу на 300 мест площадью около 6 тыс. кв. м в районе Чертаново Северное в Битцевском проезде.

«С 2020 года в Южном административном округе построили 22 образовательных объекта. Их общая площадь составляет более 105 тыс. кв. м. Суммарно они рассчитаны почти на 6 тыс. школьных и дошкольных мест», — поделился вице-мэр.

Известно, что возведение объектов проходит за счет не только городского бюджета, но и внебюджетных средств.

Девелоперы принимают активное участие в развитии образовательной инфраструктуры. Это дает равномерное распределение нагрузки между вновь построенными и уже действующими учреждениями.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский рассказал более подробно про возведенные в столице объекты образования. Так, один из объектов, которые были возведены инвесторами на юге столицы, — образовательный комплекс. Он находится на ул. Маршала Батицкого. Его площадь составляет свыше 11 тыс. кв. м.

"В едином учебном корпусе разместили детский сад на 70 воспитанников и школу для 550 учеников. Помещение для дошкольников обособлено от пространства общеобразовательной школы. В здании 3 отдельных входа, чтобы разделить потоки учащихся и дошкольников», — заявил министр.

Добавим, что Мосгосстройнадзор ведет контроль всего строительного цикла социальных объектов на территории горо.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году был возведен 81 объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.