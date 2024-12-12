Ефимов: бизнес-парк «Переделкино» в ТиНАО готов на 60%

В столичном районе Внуково идет возведение бизнес-парка «Переделкино». Данный проекте реализуется в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Трудоустроиться туда смогут порядка 4,6 тысячи жителей ТиНАО. В обмен на льготу по платежу за изменение вида разрешенного использования з/у, инвестору предстоит возвести бизнес-центр, который расположится около станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро.

«Возведение бизнес-парка „Переделкино“ планируется завершить в третьем квартале 2025 года. Его общая площадь составит свыше 43 тысяч кв. м. В ближайшее время планируется начать благоустройство прилегающей территории, сейчас ведутся работы по монтажу инженерных систем. Готовность объекта — 60%», — прокомментировал вице-мэр.

Так, на сегодняшний день в здании специалистами была начата черновая отделка технических помещений на -1 этаже и продолжается устройство котельной.

Известно, что по поручению градоначальника Сергея Собянина в Москве активно привлекают инвесторов к строительству промышленной, деловой и социальной инфраструктуры, которые будут расположены за пределами центра столицы.

Помимо этого, по словам руководителя департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, объект будет состоять из четырех зданий, которые будут иметь пять этажей. На них будут установлены панорамное остекление и появится оригинальная архитектура.

«Проект разработан с учетом современных „зеленых“ стандартов, что дает высокую экологичность и эффективность эксплуатации. Бизнес-парк оснастят автоматизированной системой управления, которая создаст комфортный микроклимат рабочих пространств. В зданиях предусмотрены системы приточно-вытяжной вентиляции с центральным кондиционированием», — сказал он.

Также в здании будетрасполагаться парковка, которая вместит в себя 250 машино-мест.

В Мосгосстройнадзоре резюмировали, что за возведением бизнес-парка регулярно наблюдают специалисты ведомства.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в столице особое внимание уделяется качеству объектов деловой инфраструктуры.

С момента присоединения новых территорий к столице число привлеченных инвестиций в развитие города превысило отметку в 3,7 трлн рублей. По прогнозам экономистов, к 2035 году он сможет превысить 10 трлн рублей.