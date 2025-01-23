Дворец культуры открыли в Ступине после капитального ремонта

В Ступине после капитального ремонта открыли Дворец культуры. Сердце культурной жизни посетил министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов, глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, директор Ступинской металлургической компании Андрей Завражнов, заместители главы смогли оценить масштабные преобразования, произошедшие во Дворце культуры.

Здание, возведенное еще в 1956 году, претерпело капитальный ремонт, который позволил ему стать современным внутри, сохранив первоначальный исторический стиль.

Строители, мастера-реставраторы восстановили уникальные элементы декора, лепнину, роспись стен и потолков.

Воспитанники и сотрудники Дворца получили обновленный концертный и хореографический залы, выставочные пространства, библиотеку с отдельным входом. Особое внимание уделялось созданию комфортных условий для занятий творчеством и проведения различных мероприятий. Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием.

Министр вместе с руководителем муниципалитета посетили Дворец культуры с экскурсией, пообщавшись с творческими коллективами. Василий Кузнецов положительно отозвался о проведенных работах и пожелал Дворцу процветать и становиться краше, а коллективам творческих успехов.

В здании работают 24 клубных формирования, среди которых — образцовые и народные коллективы. Занимается порядка 650 детей и взрослых, в том числе долголеты. Старейший коллектив ДК — «Академический хор», который насчитывает 73 года. На базе Дворца также расположены Ступинская филармония и Детская музыкально-хоровая школа «Огонек».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.