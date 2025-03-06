Два крупных имущественных комплекса выставлены на торги в Подмосковье

Имущественные комплексы бывшего лагеря в городском округе Воскресенск и социально-реабилитационного центра в Клину выставлены министерством имущественных отношений Московской области на торги для поиска инвесторов. Это 55 объектов капитального строительства и более 11 га земли, сообщает пресс-служба ведомства.

«Комплексы бывших лагерей, санаториев, баз отдыха, рекреационных зон, центров, находящихся в областной собственности, включены в прогнозный план приватизации имущества для вовлечения их в хозяйственный оборот. Приватизация помогает решить две главные задачи: восстановить эти объекты социальной инфраструктуры и создать на их базе новые мощности, которые смогут приносить пользу и инвесторам, и людям, живущим в регионе», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Так, в городском округе Клин ищет инвестора комплекс, состоящий из 19 объектов недвижимости, на земельном участке площадью 3,85 га в деревне Акатово (д. 28б). Ранее здания занимал Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Русь». Стартовая цена имущества превышает 26,1 млн рублей. Торги назначены на 24 марта, заявки принимаются до 17 марта. Подробнее о лоте можно почитать по ссылке.

Еще одни торги за 36 объектов капитального строительства бывшего детского оздоровительного лагеря в поселке Цюрупы городского округа Воскресенск, пройдут 25 марта. Лагерь расположился на земельном участке площадью 7,2 га, который отнесен к землям особо охраняемых территорий и объектов с видом разрешенного использования «туристическое обслуживание». Стартовая цена комплекса — 35,2 млн рублей. Заявки принимаются до 18 марта. Подробнее о предложении можно узнать по ссылке.

Торги за имущественные комплексы проводятся в рамках реализации прогнозного плана приватизации областного имущества в форме аукциона.

Подробнее узнать о предлагаемых комплексах можно на электронной площадке АО «РАД». Больше информации об объектах в Подмосковье, которые будут рады инвесторам, можно посмотреть на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.