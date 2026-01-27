«Дорогой кусок бетона»: депутата разозлил рост стоимости квартир в РФ

Цена квадратного метра жилой площади в России становится несправедливой. Рост стоимости квартир оказывает влияние на демографические показатели государства, рассказал NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

Стоимость квадратного метра в Москве составляет около 800 тыс. рублей, а в регионах цена за год увеличилась на 23%. «Кусок бетона» по такой цене — несправедливо, считает народный избранник.

«Здесь сошлись несколько тревожных тенденций, которые бьют по возможности наших граждан обзавестись жильем и создать семью. Рынок буквально лихорадит. Предложение жилья, особенно доступного, массового сегмента, сократилось за год на колоссальные 52%», — добавил Иванов.

Парламентарий подчеркнул, что становится хуже ситуация с исчезновением самого доступного варианта для молодых семей — студий. Их предложение упало на 46%.

«Это напрямую упирается в демографию. Молодой паре, особенно с ребенком, студия уже не подходит, а на «однушку» или «двушку» цены взлетели», — отметил Иванов.

Проблема в том, что подорожала цепочка создания домов. Доля дохода застройщика составляет около 15%. Еще себестоимость растет из-за подорожавших строительно-монтажных работ, заключил депутат.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.