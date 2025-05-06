Дома, счета, бизнес: наследство главаря чеховской ОПГ Павлинова перешло его сыну

Собственностью мужчины стал двухэтажный дом площадью 475 кв. м, построенный в деревне Сергеево. Его стоимость — 25 млн рублей. Еще Павлинову-младшему достался участок площадью 2,5 тыс. кв. м в Якшине, который стоит около 150 млн рублей. Земля огорожена высоким забором и располагается за храмом грузинской иконы Божией матери.

Он также унаследовал один участок аналогичной площади, но в поселке Лопасная. Стоимость владений может достигать 240 млн рублей. На земле возвели небольшой дом, предварительно, его цена — 50 млн рублей.

В Лопасной главарь чеховской ОПГ регулярно устраивал сходки вместе с другими членами банды. На этих встречах решались разные вопросы, в том числе и о назначении важных людей. Позднее там появился так называемый дом приемов с волками, павлинами и т. д. После смерти отца его сын раздал животных в зоопарки.

Кроме того, Павлинову-младшему в наследство достались счета, бизнесы и другое. Стоимость всех активов криминального авторитета оценивается на общую сумму в районе 1 млрд рублей.