Дом в ЖК «Клевер» Сергиева Посада поставили на кадастровый учет

Новый дом в ЖК «Клевер» Сергиево-Посадском округе поставлен на кадастровый учет. Теперь дольщики смогут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществлять другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Адрес: Московская область, Сергиево-Посадский округ, город Хотьково, ул. Горжовицкая, дом № 11, к. 1. Кадастровый номер — 50:05:0050301:2905.

Новоселье здесь отпразднуют 142 семьи. Девятиэтажный жилой дом общей площадью более 5,9 тыс. кв. м включает квартиры различной планировки от одной до трехкомнатных евроформата. В каждой квартире предусмотрены остекленные французские балконы или лоджии, некоторые отличаются уникальными видами из окон на реку и лесопарк. Для более функционального использования пространства предусмотрены отдельные гардеробные комнаты, в просторных семейных квартирах имеется несколько санузлов.

ЖК «Клевер» проект комфорт-класса возводится в городском округе Сергиев-Посад и состоит из четырех корпусов до девяти этажей. На территории комплекса: детские и спортивные площадки, на первых этажах домов — кафе, магазины, аптеки. Вблизи жилого комплекса расположены детский сад, общеобразовательная школа и поликлиника. В 15 минутах пешей ходьбы находится парк Покровский, и протекает река Пажа.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.