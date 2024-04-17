Дом в Пресненском районе возле «Москва-Сити» достроят в 2027 году

Завершить строительство жилого дома вблизи делового центра «Москва-Сити» в центре столицы планируется во втором квартале 2027 года, сказал заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Дом Дау» возводится в районе Пресненский по адресу: 1-й Красногвардейский проезд, земельный участок 14/15.

«На сегодняшний день завершено устройство „стены в грунте“. Данная технология подразумевает монтаж под землей железобетонных стен, часть из которых впоследствии выполняют роль несущих конструкций здания. Технология „стены в грунте“ позволяет строить объекты в условиях такой плотной городской застройки, как „Москва-Сити“, без влияния на соседние здания и сооружения», — подчеркнул Бочкарев.

Теперь на объекте стартует разработка котлована. Общая площадь здания на стилобате составит почти 143 тыс. кв. м. В нем будет размещено 866 квартир.

Также подходит к концу устройство 30-метровых несущих баретт — вида набивных свай, которые могут воспринимать значительные вертикальные, горизонтальные и моментные нагрузки. Также проведены испытания конструкций бареттного основания современными ультразвуковыми методиками. В результате получены положительные лабораторные заключения по прочности бетона. На текущий момент залито около 18,6 тыс. кубометров бетона и выполнено более 3,8 тыс. тонн арматурного каркаса.