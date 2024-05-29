«Дом на Советской» построят в Егорьевске почти для 40 семей

В подмосковном Егорьевске построят новый дом «на ул. Советская». Уже выдано разрешение на строительство малоэтажного дома для 39 семей, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Новый малоэтажный жилой дом рассчитан на 39 квартир общей площадью более 178,5 тыс. кв. м различной планировки. Во всех квартирах запроектированы большие жилые комнаты, светлые кухни, раздельный или смежный санузел и просторная лоджия. В некоторых квартирах будут созданы эркеры. В трехкомнатных квартирах предусмотрен гостевой санузел и два балкона. Многие квартиры будут оснащены гардеробной комнатой или встроенным гардеробным шкафом для удобства будущих жителей.

Малоэтажный жилой комплекс «на ул. Советская» расположен на западе Егорьевска. Рядом с комплексом строятся гостевая парковка и торгово-развлекательный центр.

На территории жилого комплекса благоустроенный двор, есть детская и спортивная площадки. В шаговой доступности находятся школа, детские сады, почта.

До железнодорожной станции и автостанции Егорьевск идти пешком 7 минут. Рядом протекает река Гуслица. Недалеко находятся парк культуры и отдыха «Пегас» и стадион «Авиатор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.