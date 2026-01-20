Договоры о комплексном развитии территории теперь доступны на Геопортале Подмосковья

Договоры о комплексном развитии территории и дополнительные соглашения к ним перенесены на Геопортал Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство жилищной политики Московской области перевело услуги «Договор о комплексном развитии территории» и «Заключение дополнительных соглашений к ДоКРТ (заключенных до 30.12.2020 года)» с регионального портала государственных услуг на Геопортал Подмосковья в личный кабинет застройщика.

Ранее заявления подавались через региональный портал, теперь весь процесс — от подачи документов до получения результата — осуществляется на Геопортале. Это сделало оформление услуг более удобным и централизованным.

Процесс заключения договора также полностью оцифрован. Теперь не требуется личная подпись и передача документов в ведомство — подписание происходит с помощью электронной подписи.

Комплексное развитие территорий предусматривает создание современной городской среды с развитой транспортной, социальной и инженерной инфраструктурой. В рамках КРТ проводится благоустройство общественных пространств и обновление внешнего облика Подмосковья.

Получить услуги можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.