Детский сад в поселке Мечниково Красногорска капитально отремонтируют в 2026 г

Работы запланированы в рамках областной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и будут финансироваться за счет средств бюджета Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Предстоит отремонтировать двухэтажное здание 1963 года постройки, общая площадь которого 1 708,9 кв. м. Начало работ планируется в ноябре текущего года, завершение ожидается к 1 сентября 2026 года.

В рамках капремонта выполнят инженерные изыскания, подготовят проектную документацию, проведут работы по обновлению здания детсада. В перечне работ — ремонт кровли, спальных и игровых комнат, модернизация систем безопасности, благоустройство территории, а также закупка нового оборудования. Дошкольное отделение МБОУ Петрово-Дальневской СОШ расположено по адресу: Красногорск, п. Мечниково, д. 2А.

Кроме того, в настоящее время окружным управлением образования подана заявка о проведении капитального ремонта дошкольного отделения МБОУ «Образовательный центр им. А. Н. Косыгина» по адресу: Красногорск, поселок Архангельское, дом № 3А.

Ранее Глава Красногорска Дмитрий Владимирович Волков отмечал важность контроля состояния социальных объектов в округе.

«Наша дальнейшая задача — вместе с учительством и родительской общественностью вести совместный мониторинг, получая обратную связь, уделяя внимание „мудрым“ школам и детским садам, которые также будем обновлять с перспективой долгосрочной программы», — сказал градоначальник.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.