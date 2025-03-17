Детский сад для 196 малышей строят в ЖК «Малина» поселка Нахабино Красногорска

На территории ЖК «Малина» завершились монолитные работы по возведению детского сада для 196 малышей. Девелопер ведет строительство социального объекта в городском округе Красногорск, сообщает пресс-служба Минжилполитики региона.

Сейчас на стройплощадке дошкольного учреждения продолжаются работы по устройству кровли, выполняется каменная кладка внешних стен и внутренних перегородок. Строители приступили к устройству инженерных систем.

Общая площадь двухэтажного здания составит 2,9 тыс. кв. метров. Здесь разместятся 8 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

ЖК «Малина» расположен в поселке Нахабино в окружении лесных массивов на территории 10 гектаров. Жилой комплекс включает 29 домов общей площадью более 80 тыс. кв. метров. Объект представлен корпусами малой и средней этажности с благоустроенной территорией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.