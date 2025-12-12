Детская хирургия в Дубне увеличит количество коек и расширит штат врачей в 2025 году

В Дубненской больнице в 2025 году расширят отделение детской хирургии: увеличат коечный фонд до двадцати мест и полностью укомплектуют штат врачей и среднего медперсонала, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Дубненской больнице готовятся к расширению отделения детской хирургии. Сейчас маленьких пациентов принимают на базе хирургического отделения: ежемесячно в экстренном порядке лечат более сорока детей, в плановом — свыше шестидесяти.

Заместитель главного врача по медицинской части Александр Орлов отметил, что отделение останется в Дубненской больнице. Такое решение связано с наличием необходимого оборудования: КТ, МРТ, УЗИ-диагностики и детской реанимации. Переводить отделение в другое подразделение не планируют.

В экстренных случаях детям проводят операции по поводу аппендицита, кишечной непроходимости и ущемленной паховой грыжи. В плановом порядке лечат гидроцеле, варикоцеле и паховые грыжи. Все операции выполняют малоинвазивными методами, что ускоряет восстановление. В отделении уже расширили штат хирургов: пациентов принимают четыре врача, один из которых ведет прием в поликлинике.

В новом отделении увеличат количество коек до двадцати и полностью укомплектуют штат среднего медицинского персонала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.