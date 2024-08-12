Детсад с ассиметричными узорами на фасадах начнут строить в Мытищах в этом году

В округе Мытищи в этом году начнут строить дошкольное учреждение вблизи улицы Силикатная, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новый детский сад планируется к реализации в городском округе Мытищи, вблизи улицы Силикатная. Общая площадь объекта составит порядка 5,8 тысячи квадратных метров. Дошкольное учреждение рассчитано на комфортное размещение 18 групп для 450 детей. Его строительство планируется начать уже в этом году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

Для детей запроектированы просторные групповые ячейки со всеми необходимыми помещениями: буфетными, спальнями, раздевалками и туалетными. В здании также предусмотрены музыкальный и спортивный залы, универсальная комната для развивающих занятий, на первом этаже оборудуют медицинский кабинет, на втором — кабинет логопеда.

«Основной массив здания дополнен разноуровневыми блоками, создающими «ступенчатый» силуэт. Обрамление в виде объемных металлических откосов части окон придает фасаду рельефность. Колористическая палитра основана на сочетании холодной цветовой гаммы — «Оттенках севера». Декоративные алюминиевые панели сине-серого цвета, формирующие ассиметричный узор, особенно заметны на контрасте белоснежного основного фасада», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

В общей колористической концепции выполнена и кровля. Главная входная группа выделяется за счет витражного остекления и скошенного верхнего этажа, который одновременно станет угловым навесом над входами. Вторая входная группа с обратной стороны садика будет облицована белой керамической плиткой. Таким же материалом, но черного цвета — отделают и цоколь по всему периметру постройки.

На территории детского учреждения организуют 2 спортивных и 18 игровых площадок, между которыми планируется высадить живую изгородь. На каждой площадке установят беседки, песочницы, карусели и другие игровые элементы, а также навесы — под ними можно будет укрыться от солнца или дождя. Вокруг площадок обустроят дорожку из гравия, а по внешнему периметру территории высадят деревья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.