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Детсад на 325 мест и два ФАПа поставлены на кадастр в округе Шаховская

Дошкольное образовательное учреждение в ЖК «Южная Битца» на 325 воспитанников и два объекта здравоохранения в г. о. Шаховская поставлены на кадастровый учет, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

В новом трехэтажном здании детского сада общей площадью около 5 000 кв. метров рассчитанного на 325 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет предусмотрено четырнадцать групп дневного пребывания по 20-25 детей в каждой группе.

В дошкольном учреждении предусмотрены игровые помещения, спальни, буфетная, кабинеты врача, психолога и логопеда, а также музыкальный и физкультурный залы, два помещения для кружковой работы.

Также в деревне Дор и селе Ивашково городского округа Шаховская на государственный кадастровый учет поставлены два одноэтажных фельдшерско-акушерских пункта (ФАП), площадь каждого 203 кв. метров.

С открытием ФАП повысится уровень доступности медпомощи в г. о. Шаховская.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.