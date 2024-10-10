Дешевых кредитов на жилье в России больше не будет
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В настоящее время не рекомендуется приобретать жилье в ипотеку даже с минимальным первоначальным взносом или вообще без него, заявила РИАМО руководитель Ипотечного бюро и проекта Электроннаясделка.рф Камила Фазлыева.
«Если мы посмотрим на структуру сделок, которые заключаются, то если это сделка при помощи ипотеки, то чаще всего сегмент „эконом-класса“: переезд из меньшей площади в большую с небольшой доплатой», — пояснила эксперт.
Она не рекомендовала бы покупать квартиру с минимальным первоначальным взносом или вообще без него. Рассчитывать на рефинансирование в ближайшее время не стоит.
В ближайшие три года рынок жилья должен перестроиться и адаптироваться к новым реалиям. Государство переориентировалось на поиск внутренних источников финансирования и о дешевых кредитах следует забыть, полагает Фазлыева.