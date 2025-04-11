Депутаты проверили ход ремонта в центре образования Богородского округа

Депутаты Богородского округа вместе с заместителем главы Богородского округа Алексеем Тимошиным и руководством управления образования проверили ход капитального ремонта центра образования для детей и взрослых. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание — 1968 года постройки, и за все эти годы здесь делали только косметический ремонт. Теперь объект ждет полная трансформация. Так, планируется заменить:

фасады — здание получит современный облик;

кровлю и инженерные сети — все будет надежным и безопасным;

внутренние помещения — теперь они станут просторными, удобными и стильными.

Также будет проведено благоустройство территории — создадут комфортную среду для учеников и преподавателей.

Сейчас на объекте трудятся почти 50 рабочих. Завершить ремонт планируют до конца 2025 года. Работы идут в рамках госпрограммы Московской области.

«Это отличный пример того, как системный подход меняет социальную инфраструктуру к лучшему. Образование — это инвестиция в будущее, и мы делаем все, чтобы дети и взрослые учились в современных, комфортных условиях. Следим за процессом и держим руку на пульсе!» — отметила депутат БГО Ольга Попова.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.