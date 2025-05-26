Депутаты Богородского округа проверяют ход капремонта центра образования № 30

Депутатский корпус вместе с родительским комитетом регулярно выезжает в центр образования № 30 Богородского округа, чтобы держать на контроле каждый этап работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как отметили проверяющие, «…работа кипит». На одной из площадок уже готовят территорию для благоустройства — спортзоны, детские площадки, тротуары, озеленение. На другой — завершают фасад.

Полностью обновили инженерные сети: электричество, канализацию, отопление. Скоро появится горячая вода, которой раньше не было. Кровля уже перекрыта, в кабинетах и санузлах укладывают плитку, приводят в порядок полы.

Подрядчики работают без выходных — все идет согласно графику.

«Отдельное спасибо родителям, которые вместе с нами регулярно проверяют объекты. Сегодня многие мамы с теплотой вспоминали, как сами учились в этих стенах — трогательные моменты!» — рассказал Олег Кобляков.

Сдача объекта планируется до начала учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.