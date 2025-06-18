Депутат Мособлдумы оценил ход капремонта школы искусств «Гармония» в Наро-Фоминске

«На объекте завершен ремонт кровли, подходят к завершению работы по ремонту фасада. В здании школы искусств ведутся чистовые отделочные работы и монтаж системы освещения. В ходе ремонта была выполнена перепланировка помещений и учебных классов, увеличена рекреационная зона, расположенная в холле здания. Также возведены перегородки, разделившие концертный и выставочный залы», — рассказал Александр Баранов.

Он совместно с председателем Совета депутатов округа Геннадием Пензовым, депутатским корпусом и жителями муниципалитета оценил качество проводимых ремонтных работ и пообщался с представителями подрядной организации.

«Также обсудили размещение отделений школы искусств в обновленном здании и поговорили об оснащении учреждения необходимой мебелью и оборудованием», — подчеркнул депутат МОД.

Работы по капитальному ремонту школы искусств «Гармония» планируется завершить к началу нового учебного года.

Ранее, в Балашихе в рамках Народной программы партии был открыт Вишняковский парк. Открытие было приурочено ко Дню России.

Под лозунгом «Успех V единстве поколений» в обновленном парке для жителей всех возрастов подготовили мастер-классы по плетению маскировочных сетей, фланкировке шашкой, флешмоб на песню «Матушка Земля», праздничный забег и концерт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.