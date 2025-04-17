Депутат Госдумы Ирина Роднина проверила качество ремонта соцобъектов в Химках

Депутат Государственной Думы Ирина Роднина проверила ход работ на объектах, которые модернизируются в Химках в рамках реализации народной программы «Единой России». Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат посетила школу № 8 имени Матвеева, где продолжается капитальный ремонт. В настоящий момент строители полностью завершили демонтаж и ведут черновые отделочные работы. На финальном этапе заливка пола на цокольном этаже, а также прокладка инженерных сетей отопления и вентиляции. Кроме того, на объекте идут подготовительные работы по фасаду, совсем скоро подрядчики начнут выполнять работы по реконструкции барельефной части.

К реконструкции школы приступили осенью прошлого года. Все работы планируют завершить уже в августе.

Также Ирина Роднина проверила капремонт Дома детского творчества «Созвездие». Его реконструкцию начали в апреле прошлого года. За год строители обновили крышу, фасад, инженерные системы, расширили кабинеты и репетиционные залы, снабдили их современной техникой и мебелью.

Депутат оценила масштаб и подчеркнула важность проделанной работы.

«Это — наше будущее. От того, насколько комфортно и качественно проходит процесс обучения и получения дополнительных знаний, зависит будущее и благополучие наших детей», — подчеркнула Ирина Роднина.

Перед сдачей объекта остался последний этап — пуско-наладочные работы. Совсем скоро Дом детского творчества откроет свои двери для более двух тысяч воспитанников.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.