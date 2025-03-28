Демонтаж завершают в ходе капремонта Дворца детского творчества в Лобне

В подмосковной Лобне на улице Булычева, д. 7, продолжаются работы по капитальному ремонту Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов». Подрядчик завершает демонтажные работы, после приступит к отделке. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Проектом предусмотрены ремонт кровли, утепление перекрытий, устройство водосточной системы и парапета, утепление фасада, ремонт входной группы с ограждением, устройство пандусов и бетонного крыльца, замена полов, ремонт стен, потолков, электроосвещения, вентиляции теплового узла. Также будет закуплена новая мебель оборудование.

Завершить все работы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.