Число случаев незаконной установки шлагбаумов в Москве снизилось в 1,6 раза

Благодаря информационно-разъяснительной работе Госинспекции по недвижимости столицы число случаев ограничения доступа на земельные участки общего пользования стало меньше на 37,2%, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости города Иван Бобров.

Снижению количества нарушений в 1,6 раза способствовала активная работа с арендаторами и собственниками объектов недвижимости. Специалисты провели много встреч, семинаров и информационных кампаний, которые были направлены на информирование горожан и организаций о правилах установки ограждений.

Как показала практика, многие владельцы земли могли допустить нарушение по незнанию. Поэтому ведомство регулярно организует обучающие встречи. На этих мероприятиях специалисты объясняют, что самовольная установка заборов и шлагбаумов не только нарушает закон, но и создает преграды для свободного передвижения пешеходов, а еще затрудняет доступ для машин в многоквартирные жилые комплексы и дворы.

«Несанкционированные ограждения могут иметь серьезные последствия: они блокируют внутриквартальные проезды, создают опасные ситуации на дорогах и доставляют значительные неудобства жителям Москвы. Госинспекция по недвижимости выявляет и способствует демонтажу незаконных ограждающих устройств», — сказал Бобров.

Он добавил, что за 10 месяцев этого года в мегаполисе инспекторы выявили 337 самовольно установленных заборов и шлагбаумов. Сейчас демонтировано свыше 7,3 км ограждений, что сопоставимо с длиной Рязанского проспекта — одной из ключевых транспортных магистралей Москвы.

Для своевременного выявления и пресечения фактов самовольного ограничения доступа на земельные участки общего пользования инспекция активно сотрудничает с горожанами. Удобным инструментом для этого служит чат-бот «Свободный доступ»в мессенджере Telegram. С помощью него москвичи сигнализируют о возможных нарушениях и помогают предупредить случаи неправомерной установки ограждающих устройств.