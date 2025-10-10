Челябинск и Воронеж возглавили рейтинг доступности жилья в миллионниках

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные компании «Этажи», средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в октябре 2025 года впервые с 2018 года превысила 100 тыс. рублей во всех мегаполисах страны, при этом годовой рост цен составил лишь 0,7% — минимальный показатель за семь лет.

Челябинск возглавил рейтинг доступности с самой низкой ценой «квадрата» среди миллионников, следом расположились Волгоград и Воронеж. Согласно данным «Яндекс Недвижимости», медианная стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших городах достигла 145 тыс. рублей, при этом предложение сократилось на 2,6% за сентябрь. Наибольший рост цен отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и Челябинске, тогда в Уфе зафиксировано снижение на 1,6%.

Эксперты связывают текущую динамику с сокращением предложения и ростом покупательской активности на фоне снижения ключевой ставки. При этом рынок остается крайне неоднородным: если в Москве «квадрат» в панельных домах 1970-х годов стоит 180–200 тыс. рублей, то в моногородах вроде Кизела или Воркуты цены могут опускаться ниже 25 тыс. рублей.