Чечня обошла Москву: где в России строят самые большие квартиры

В Чеченской Республике строят самые большие квартиры в России — в среднем 75 квадратных метров. Средний метраж по стране составляет 49 «квадратов», в Москве — 53 кв. м., сообщает Газета.ru со ссылкой на генерального директора компании KEY CAPITAL Ольгу Гусеву.

На втором месте в топе регионов, где строят самые большие квартиры — Кабардино-Балкария. Здесь средний метраж жилья составляет 68 «квадратов».

Тройку лидеров замыкает Северная Осетия, где жилье в среднем по 63 квадратных метра. Самые маленькие квартиры строят в Ленинградской области (40 кв. м), Санкт-Петербурге (43 кв. м) и Архангельской области (44 кв. м).

«Именно поэтому в столичных и крупных регионах, характеризующихся большим населением и высоким экономическим ростом, квартиры, как правило, меньшего размера. Впрочем, большая площадь еще автоматически не означает функциональность», — отметила Гусева.

При этом, по ее словам, большая площадь не всегда означает функциональность. Небольшие размеры квартир, наоборот, не всегда создают неудобства.