Буду наблюдать: хозяин съемной квартиры в Петербурге отказался убрать камеру

Хозяин съемной квартиры в Петербурге отказался убрать камеру из коридора

Блогер Виктория Ким рассказала, в своем Instagram*-аккаунте, что увидела в съемной квартире в Санкт-Петербурге камеру в коридоре, которую хозяин отказался убрать.

Она сняла видео в квартире, где показала, комнату, коридор и камеру, которая стоит над дверью в санузел.

«И мы всегда под колпаком, всегда под прицелом», — сказала Ким.

Как подчеркнула блогер, при бронировании и при заселении их не предупредили о таком «сюрпризе». На просьбу убрать камеру, хозяин ответил отказом, он считает, что ее установка абсолютно законна.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской, террористической и запрещенной.

