БТИ Подмосковья в ноябре проведет выездные встречи по «гаражной амнистии»

БТИ Московской области проведет очередную серию выездных встреч 8, 9 и 14 ноября, на которых дадут консультации по вопросам оформления прав на гаражи в рамках «гаражной амнистии». Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

8 ноября встречи пройдут по адресам:

11:00 ГСК «Красногорка 4», г. Одинцово, Красногорское шоссе, дом 4;

11:30 ГСК «Клен», г. Одинцово, ул. Неделина, дом 2;

12:00 ГСК «Знаменоносец», г. Одинцово, ул. Чикина, дом 6а;

12:00 ГСК-10, г. Химки, ул. Репина; 16:00 ГСК № 1, г. Ступино.

9 ноября встречи пройдут по адресам:

11:00 ГСК «Квадрат», Одинцовский г. о., Горки 10, д. Горышкино;

11:00 ГСПК «Дедово», г. Дедовск, г. о. Истра (Выезд мобильного офиса, доступна скидка в 3% на все услуги ГБУ «БТИ Московской области» при оформлении заказа);

12:00 ГСК «Петушок», Одинцовский г. о., деревня Ликино.

14 ноября встречи пройдут по адресам:

11:00 ГСК «Ручеек», г. Домодедово.

Если остались вопросы, то всегда можно получить на них ответы через форму обратной связи на сайте или по телефону горячей линии: 8 (498) 568-88-88.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.