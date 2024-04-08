Большинство россиян предпочитают делать ремонт самостоятельно

Российский рынок ремонта и дизайна интерьера продолжает активно развиваться — эту тенденцию подтверждает исследование, проведенное сервисом «Ремонт со СберУслугами» и соцсетью «Одноклассники». Более 3,6 тыс. россиян из разных регионов страны приняли участие в опросе, который раскрыл интересные факты о предпочтениях и трендах в самостоятельном планировании интерьера, сообщает пресс-служба соцсети.

Оказалось, что 72% россиян уже сталкивались с ремонтом, а еще 14% планируют начать его в ближайшее время. Интересно, что большинство из них (82%) предпочитают самостоятельно разрабатывать дизайн интерьера и прорабатывать все детали. Только 18% респондентов обращаются за помощью к профессиональным дизайнерам.

Согласно данным «Одноклассников», интерес к контенту, связанному с дизайном и интерьером, постоянно растет. В марте 2024 года охват такого контента в ОК вырос в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Основную аудиторию составляют женщины в возрасте 30-35 лет, которые уже имеют возможность проводить ремонт. Интересующиеся этой тематикой читают статьи, смотрят видео и ищут полезные советы и лайфхаки.

Количество публикаций в этой соцсети по данной теме также значительно выросло. За год число публикаций по дизайну и интерьеру увеличилось более чем в 1,5 раза в годовом выражении. Это свидетельствует о растущем спросе на контент, который помогает людям сделать свой ремонт более осмысленным и красивым.

По результатам опроса, 46% россиян, занимающихся самостоятельным планированием интерьера, предпочитают читать статьи, где люди делятся своим опытом и рассказывают об ошибках, совершенных в процессе ремонта. 44% опрошенных смотрят видеоуроки и мастер-классы, а 41% интересуются лайфхаками, связанными с ремонтом.

При этом 32% россиян предпочитают практические инструкции по составлению плана ремонта и выбору подрядчиков. 18% интересуются статьями и обзорами о трендах в дизайне интерьера, а 12% находят вдохновение в успехах других людей, которые добились красивого и уютного интерьера.

Среди тех, кто уже проводил ремонт, 57% отметили, что главной сложностью является накопление финансовых средств. Также 44% россиян, планирующих ремонт, беспокоятся о возможности неожиданных затрат и увеличения стоимости работ.