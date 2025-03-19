Больше всего лотов выставлено на торги в Дмитрове, Волоколамске и Зарайске

За период с 10 по 14 марта 2025 года комитетом по конкурентной политике Московской области на торги выставлено 109 объектов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На минувшей неделе наибольшее количество лотов было выставлено на торги в муниципальных округах: Дмитровский, Волоколамский, Зарайск.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании в Дмитровском м. о. — 282 лота, в Волоколамском м. о. — 70 лотов, в м. о. Зарайск — 19 лотов.

Так, например, в Волоколамском муниципальном округе продается земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью 10 соток, расположенный в д. Ремягино. Начальная цена — 402 760 руб.

Стоит отметить, что в 2024 году уже передано по итогам аукционов:

в Дмитровском м. о. в аренду 148 земельных участков, в собственность 26 земельных участков;

в Волоколамском м. о. в аренду 121 земельный участок, в собственность 33 земельных участка;

в м. о. Зарайск в аренду 33 земельных участка, в собственность 28 земельных участков.

Комитет по конкурентной политике напоминает, что в ежедневном режиме на едином портале торгов ЕАСУЗ можно найти более 1 000 объектов недвижимого имущества, которые можно приобрести на торгах. Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.