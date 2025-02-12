Больше всего лотов на земельно-имущественные торги выставлено в 3 округах Подмосковья

С 3 февраля по 7 февраля комитетом по конкурентной политике Московской области на земельно-имущественные торги выставлено 86 объектов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Наибольшее количество лотов было выставлено на торги в округах: Истра, Ступино и Чехов.

Всего на сегодняшний день в заявочной кампании:

м. о. Истра — 113 лотов;

г. о. Ступино — 141 лот;

м. о. Чехов — 138 лотов.

Так, например, в муниципальном округе Чехов в собственность можно приобрести земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 11 соток, расположенный в деревне Васькино. Начальная цена — 937 706 руб.

Стоит отметить, что в 2024 году уже переданы на аукционах:

в м. о. Истра в аренду 285 земельных участков, в собственность 14 земельных участков;

в г. о. Ступино в аренду 305 земельных участков, в собственность 50 земельных участков;

в м. о. Чехов в аренду 82 земельных участка, в собственность 30 земельных участков.

Детально ознакомиться с информацией об объектах, выставленных на торги в Московской области, выбрать участок или коммерческую недвижимость можно на интерактивной карте единого портала торгов Подмосковья ЕАСУЗ.

А в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области@konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, как арендовать или купить землю в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги, а также полезные пошаговые инструкции, например, как подать заявку для участия в аукционах или как выкупить арендованный участок.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Подмосковье на торги выставляется около 4 тысяч земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Найти участок или помещение в Подмосковье можно на едином портале торгов.



Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.



«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.