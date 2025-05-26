Более 60 подъездов отремонтируют в Королеве в 2025 году

Чистый, аккуратный подъезд — важная составляющая комфортного проживания для жителей многоквартирных домов. Именно поэтому программе «Мой подъезд», которая реализуется в Подмосковье по инициативе губернатора региона, в Королеве ежегодно уделяется особое внимание. В этом году запланировано отремонтировать более 60 мест общего пользования, сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках проекта в подъездах отремонтируют входные группы, обновят пол, стены и потолки, заменят почтовые ящики, установят урны для макулатуры и осветительные приборы, где необходимо — установят новые окна. Активное участие в ремонте принимают жители. Они сами выбирают цветовую гамму, элементы оформления и даже материалы.

Для того, чтобы включить подъезд в программу ремонта, необходимо провести общее собрание собственников помещений МКД. Решение об участие передается в управляющую компанию.

В 2024 году в рамках государственной программы уже было отремонтировано 30 мест общего пользования, в их числе подъезд в доме № 30 на улице Коммунальной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал руководителей округов быть лично вовлеченными в вопросы модернизации.

«Все, что связанно с капремонтом, благоустройством, <…> системой ЖКХ, — все это требует максимальной вовлеченности, в том числе напрямую глав», — сказал губернатор.