Более 400 нестационарных торговых объектов реализовали на столичных торгах в 2025 году

В прошедшем году город реализовал на открытых аукционах 413 нестационарных торговых объектов (НТО), сказал руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Наиболее востребованными были объекты в Центральном, Южном, Восточном, Западном и Юго-Восточном административных округах столицы.

«Приобретение прав на размещение нестационарных торговых объектов на городских торгах удобно и выгодно для бизнеса. Процедура проходит в электронном виде, полностью прозрачна для участников, а места размещения НТО, как правило, имеют высокий пешеходный трафик. Кроме того, бизнес с использованием таких объектов отличается низким порогом входа. В 2025 году столица реализовала на торгах 413 НТО в парках, на улицах и в подземных пешеходных переходах. Объекты подходят для обустройства киосков с мороженым, выпечкой и сладостями, пунктов проката спортивного инвентаря, зон обслуживания и ремонта, елочных базаров и установки вендинговых автоматов. Наиболее востребованы были лоты в Центральном, Южном, Восточном, Западном и Юго-Восточном административных округах Москвы — здесь реализовали 307 объектов. А самым популярным назначением НТО стало общественное питание — в этой категории предприниматели приобрели 188 лотов. Средняя конкуренция в ходе таких аукционов в 2025 году составила два участника на лот», — уточнил Пуртов.

Большая часть реализованных объектов — 285 — находится в парках, еще 111 — на улицах, а 17 — в подуличных переходах.

Участие в торгах по реализации НТО открывает новые возможности для начинающих предпринимателей и развития малого бизнеса, в том числе ориентирующегося на сезонность спроса. С победителями аукционов заключают договоры, по условиям которых им передают в пользование готовые объекты или выделяют участки под их размещение.

Столица выставляет на торги различное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы.

Больше информации об экономике Москвы читайте в официальных каналах Комплекса экономической политики в мессенджерах «Телеграм» и MAX.