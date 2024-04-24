Более 30 индивидуальных жилых домов построят в подмосковном кластере «Истра-Дом»

Министерство жилищной политики выдало разрешение на строительство еще 31 индивидуального жилого дома в кластере «Истра-Дом», сообщает пресс-служба ведомства.

Проект реализуют в городском округе Истра на нескольких участках общей площадью 284,7 га. Всего на территории кластера планируется возведение 2 248 жилых домов общей площадью 306 тыс. кв. метров. В рамках первой очереди построят 418 индивидуальных жилых домов общей площадью 58 тыс. кв. метров. Дома будут строиться в рамках 214-ФЗ по договорам долевого участия вместе с земельным участком, отделкой и центральными коммуникациями.

Социальная инфраструктура кластера будет представлена несколькими детскими садами, рассчитанными суммарно на 400 воспитанников, школой для 825 учеников и поликлиникой на 108 посещений в смену. Помимо этого, здесь появятся благоустроенные общественные пространства и рекреационные зоны: плейхабы для детей, коворкинг, банный комплекс, детский центр и клубный дом, в котором жители смогут встречаться и вместе проводить досуг.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.