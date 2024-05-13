Более 20 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

В Московской области за минувшую неделю из аварийного жилья переселено свыше 20 человек. В новые благоустроенные квартиры люди переезжают в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Жители 4 горокругов стали обладателями квартир в новостройках, некоторые получили выкупную стоимость за аварийное жилье.

«Из аварийного жилья переселены 22 человека. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 13 аварийных помещений в Лобне, Мытищах, Можайском и Сергиево-Посадском округах», — говорится в сообщении.

За неделю расселили 504,6 кв. метров жилья.

Мероприятия по переселению проводятся в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы по расселению ветхого жилья.

«Наша задача: максимально интенсивно работать и над расселением аварийного жилья, но и заниматься, конечно, по реновации <…> расселением ветхого жилья. Тоже тема важная и очень чувствительная», — подчеркнул Воробьев.