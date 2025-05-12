Более 1,8 тыс жителей Подмосковья перевели дачные дома в статус жилых

В Московской области с начала года свыше 1,8 тыс. жителей воспользовались услугой по признанию садового дома жилым на региональном портале госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства имущественных отношений.

«Отличие жилого дома от садового заключается в том, что садовый дом — это временное жилье, которое используют в летний период, а в жилом доме живут постоянно. Подать заявление на изменение статуса дома с садового на жилой и наоборот можно в режиме онлайн, воспользовавшись услугой на регпортале, которая предоставляется бесплатно. Речь идет об участках, расположенных на территории СНТ с видом разрешенного использования под ведение садоводства», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Для того чтобы перевести садовый дом в жилой, строение должно соответствовать требованиям, которые законодательство предъявляет к капитальным: здание должно быть капитальным, построенном на фундаменте с окнами, с подведенным электричеством, холодным водоснабжением, водоотведением (канализация), системой отопления (за счет электричества, печи, газа) и вентиляцией. Полностью критерии прописаны в Постановлении правительства РФ № 47 от 28 января 2006 года.

Поэтому, прежде чем подавать заявление на РПГУ, необходимо заказать заключение по обследованию технического состояния объекта.

При подаче заявления понадобится нотариально заверенное согласие других собственников на перевод строения в другую категорию, если домом владеет не один человек, а несколько. Решение специалисты (органы местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположен садовый или жилой дом) примут в течение 13 рабочих дней и направят в личный кабинет заявителя, а также в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.

Отказать в смене статуса дома могут, если предоставлен неполный пакет документов, заявление подано не собственником объекта, вид разрешенного использования участка не предусматривает размещения жилого дома.

Какие преимущества дает статус «жилого» владельцам дачного дома:

жилому дому можно присвоить адрес и зарегистрироваться в нем, что позволит прикрепиться к ближайшей поликлинике, детскому саду, школе;

можно оформить налоговый вычет, выплачивают его только за жилые строения;

собственники жилых домов могут оплачивать ЖКУ по льготным сельским тарифам;

продажа дома с жилым статусом выгоднее, чем продажа его же в «садовом» варианте;

провести бесплатно газовые сети до границ земельных участков, расположенных в границах газифицированных населенных пунктов (на домовладение и земельный участок должны быть оформлены правоустанавливающие документы).

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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.