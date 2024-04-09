Бочкарев: ЖК с соцобъектом появится в столичном районе Выхино-Жулебино

ЖК с социальной и деловой инфраструктурой общей площадью 162,4 тыс. кв. м появится в районе Выхино-Жулебино в Москве, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Данный комплекс предусматривает строительство четырех корпусов. Он располагается в районе Выхино-Жулебино по адресу: ул. Академика Скрябина, з/у 21/1 (ЮВАО).

«На территории площадью порядка 5,7 га предусмотрена комплексная жилая застройка — 162,4 тыс. кв. м недвижимости, из них 135 тыс. кв. м займет жилье», — сказал Бочкарев.

Председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская добавила, что новая застройка предполагает одновременное возведение социальной и коммерческой инфраструктуры.

«Планируется строительство отдельно стоящего детского сада на 175 мест, который впоследствии будет встроен в городскую систему образования. Также в комплексе предусмотрят офисные помещения общей площадью 27,4 тыс. кв. м. Ориентировочный срок реализации всего проекта — 2028 год», — заключила Княжевская.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Юго-Восточном административном округе (ЮВАО) строят и проектируют 72 дома по программе реновации.

Социальная инфраструктура в округе становится более доступной и комфортной. Например, в Печатниках идет подготовка к возведению культурно-спортивного центра на тысячу посетителей. В районах Выхино-Жулебино, Нижегородский и Люблино построят три детских сада — на 175, 300 и 225 мест соответственно.