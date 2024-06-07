Благодаря господдержке в Подмосковье откроются новые фермерские предприятия

В Подмосковье предоставлены в аренду три земельных участка общей площадью более 150 га вновь созданному крестьянскому (фермерскому) хозяйству на территории Павлово-Посадского городского округа на срок 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

«Фермерское хозяйство новое, зарегистрировано буквально месяц назад. На арендованных площадях планирует заниматься выращиванием овса и озимой пшеницы. Будут работать в тандеме с крупным сельхозпроизводителем — ООО «Евсеевское» — правопреемником Павлово-Посадского совхоза «Рахмановский», которое также занимается выращиванием многолетних трав и зерновых культур», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Получить земельный участок, находящийся в государственной собственности, без торгов под сельскохозяйственное производство в Подмосковье может как действующее крестьянское (фермерское) хозяйство, так и новое. Для этого на региональном портале госуслуг необходимо выбрать подуслугу по предоставлению земельного участка в аренду или собственность без проведения торгов по ссылке.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.