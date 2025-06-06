Библиотека в Дзержинском Люберец готовится к открытию после ремонта

Готовится к открытию после ремонта библиотека на Томилинской улице в городе Дзержинский городского округа Люберцы. В настоящее время в здании проходит уборка помещений, сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе реновации в библиотеке был обновлен читальный зал, кабинет кружковой работы, помещение детского абонемента, холлы первого и второго этажа, подсобное помещение. Заменили электрику, светильники и радиаторы отопления, двери, напольное покрытие. Также отремонтирован гардероб и лестничный проем», — сообщила директор ЦБС г. Дзержинский Галина Устинова.

Она добавила, что фонд библиотеки насчитывает 42 тыс. экземпляров, учреждение обслуживает более 13 тыс. читателей.

Ход ремонта объекта проверили депутаты окружного Совета Виктор Худяков и Екатерина Исаева.

«В библиотеке проводятся лекции, турниры по настольным играм, литературные встречи, мастер-классы. Это настоящий культурный центр и для школьников, и для взрослых. Все работы по подготовке к открытию — в графике, уже очень скоро библиотека вновь будет ждать гостей», — сказал Виктор Худяков.

Он заметил, что реновация в учреждении проходит в рамках проекта партии «Единая Россия» «Культура малой Родины».

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.