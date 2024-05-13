Банк России: средняя ставка по ипотеке в Подмосковье снизилась

Ставка по ипотеке в Подмосковье снизилась на 1 процентный пункт за месяц

Ипотечный кредитный портфель за март 2024 года в Московской области увеличился на 1,1% и достиг 1,5 трлн рублей (в годовом выражении прирост составил 21,6%), а средняя ставка по кредитам составила 8,6%, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

В Московской области за март 2024 года выдано 6,8 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 35,3 млрд рублей. По сравнению с мартом 2023 года количество выдач сократилось 15%, а объем снизился на 18,9%. При этом в сравнении с предыдущим месяцем выдачи ипотеки увеличились на 28,7% по количеству и на 40,5% по объему.

Срок кредита в среднем составил 25,5 лет, увеличившись в годовой оценке на 4,6% (+2,9% к февралю текущего года). Средняя ставка по ипотечным кредитам в марте 2024 года снизилась на 1 п. п. по сравнению с предыдущим месяцем и составила 8,6%.

По программам с господдержкой в Подмосковье выдано 4,4 тыс. ипотечных кредитов на сумму 27,2 млрд рублей, средняя сумма кредита составила 6,2 млн рублей.

Выдача ипотечных кредитов по программам с господдержкой выросла к предыдущему месяцу по количеству и по объему на 25,7% и 27,2% соответственно. Также на 1 апреля текущего года было реструктуризировано ипотечных кредитов на сумму 19,8 млрд рублей, доля реструктуризации в общем объеме задолженности по ипотечным жилищным кредитам составила 1,3%.

В марте 2024 года в Московской области было выдано более 2,1 тыс. ипотечных жилищных кредитов на цели приобретения (создания) объектов индивидуального жилищного строительства на сумму 7,5 млрд рублей, что составляет 31,2% по количеству и 21,1% по объему от всех выданных ИЖК. Средневзвешенный срок по таким кредитам составил 25,9 года (увеличившись в сравнении с прошлым месяцем на 1,9%), а средневзвешенная ставка сложилась на уровне 8,6%, увеличившись за месяц на 0,4 п. п.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что за последние семь лет в регионе выросло количество многодетных семей с 30 тыс. до 109–110 тыс.

«У нас есть различные программы, которые предполагают и семейную ипотеку, и льготы различные, проезд на общественном транспорте», — сказал Воробьев.