Аварийный жилой дом снесли в Егорьевске

В рамках работы по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий в поселке Шувое округа Егорьевск, на улице Фабричная был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии. Его снесли, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Одноэтажный деревянный многоквартирный дом общей площадью порядка 310 кв. метров был построен в 1948 году. В связи с физическим и моральным износом конструкций постройка была признана аварийной. После чего в рамках муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области» были расселены жильцы 4-х квартир. Затем продолжительное время здание пустовало и стало разрушаться. В результате аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в сентябре текущего года. В настоящее время работы по сносу полностью завершены, территория расчищена от строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Всего на территории городского округа Егорьевск было выявлено 149 объектов незавершенного строительства.

На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 82 объекта, что составляет 55% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.